Scholes che attacco all’Arsenal di Arteta! L’ex United | Giocano un calcio noioso non saranno ricordati tra i più grandi
L’ex centrocampista di un club inglese ha commentato negativamente lo stile di gioco dell’Arsenal, definendolo noioso e affermando che i giocatori non saranno ricordati tra i più grandi. Nonostante la squadra si stia avvicinando a un possibile finale di stagione storico, questa opinione critica arriva a mettere in discussione l’impatto a lungo termine dei risultati ottenuti. La dichiarazione ha suscitato reazioni tra gli appassionati e gli addetti ai lavori.
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