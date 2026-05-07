Schlein è certa di vincere ma non abbastanza da poter governare

Elly Schlein è sicura di poter vincere le elezioni, ma teme di non ottenere abbastanza seggi per governare da sola. La possibilità di un pareggio preoccupa anche la leader di centrodestra, che si prepara a una campagna elettorale intensa. La competizione tra le due candidate si fa sempre più serrata, con entrambe che cercano di convincere gli elettori e di assicurarsi la maggioranza necessaria.

Il fantasma del pareggio spaventa sia Giorgia Meloni sia Elly Schlein, come negli anni Sessanta Belfagor metteva paura ai bambini. Con la legge elettorale attuale, il pericolo di un risultato poco chiaro aleggia sul risultato delle prossime elezioni, sospinto dai sondaggi che danno le coalizioni in parità. L’arma acchiappafantasmi è il premio di maggioranza che la presidente del Consiglio vuole a tutti i costi. L’ipotesi su cui si sta ragionando adesso consentirebbe alla coalizione che arriva prima di arrivare al cinquantacinque per cento dei seggi – una maggioranza discreta ma non blindata (alla Camera 220 voti su 400), e tale da impedire che la maggioranza di governo possa eleggersi da sola il capo dello Stato.🔗 Leggi su Linkiesta.it

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