Schlein | batteremo questo destra e riconosceremo lo Stato di Palestina

Durante un intervento pubblico, un rappresentante di un partito politico ha dichiarato che il loro obiettivo è sconfiggere la destra politica e offrire una nuova direzione al Paese. Ha aggiunto che tra le prime azioni previste ci sarà il riconoscimento dello Stato di Palestina. La dichiarazione si inserisce in un discorso più ampio sulla strategia politica futura.

“Noi batteremo questo destra, daremo una nuova prospettiva a questo paese e una delle prime cose che faremo sarà riconoscere lo Stato di Palestina”. Lo ha detto Elly Schlein alla presentazione del libro di Arturo Scotto ‘Flotilla, in viaggio per Gaza’ alla Camera Montecitorio “Due popoli due Stati non può esserci se la Palestina non viene riconosciuta”. “Quello che rende poco credibile l’Europa sono questi insopportabili doppi standard: è stato giusto mettere sanzioni a Putin, ma non è accettabile che non vi siano sanzioni anche per il governo israeliano. Il governo Meloni dovrebbe dare subito segnale sospendendo l’accordo con Israele”. Poi la segretaria dem ha parlato della Flotilla: “Thiago e Saif devono essere immediatamente liberati.🔗 Leggi su Imolaoggi.it Notizie correlate Schlein: “Flotilla? Atto di pirateria. Noi riconosceremo la Palestina”“Contro la Flotilla abbiamo assistito a un atto di pirateria che viola il diritto del mare e i diritti delle persone. Leggi anche: Referendum, la festa di Schlein in piazza tra selfie, cori e una promessa: “Batteremo Meloni” Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Schlein: Quando saremo al governo riconosceremo la Palestina; Schlein: Flotilla? Atto di pirateria. Noi riconosceremo la Palestina. Schlein: Flotilla? Atto di pirateria. Noi riconosceremo la PalestinaLa segretaria del Pd Elly Schlein, nel corso della presentazione del libro del deputato dem Arturo Scotto, ha assicurato che, una volta al governo, riconoscerà lo stato di Palestina ... msn.com