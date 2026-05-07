Santa Rosa Venerini | la donna che aprì le prime scuole pubbliche femminili in Italia

Il 7 maggio la Chiesa ricorda Santa Rosa Venerini, nata a Viterbo nel 1656 e morta a Roma nel 1728. È riconosciuta come la fondatrice delle Maestre Pie Venerini e come la donna che aprì le prime scuole pubbliche femminili in Italia. La sua vita è legata all’impegno nel campo dell’educazione femminile e alla creazione di istituti dedicati all’istruzione delle ragazze.

Nel ricordo del 7 maggio, la Chiesa celebra Santa Rosa Venerini ( Viterbo, 1656 – Roma, 1728 ), vergine e fondatrice delle Maestre Pie Venerini. Cresciuta in una famiglia agiata, si orientò alla vita consacrata e, guidata da padri gesuiti, aprì gli occhi sulla realtà sociale: la povertà culturale e religiosa delle donne del popolo. Per rispondere a questa urgenza, nel 1685 a Viterbo diede avvio a una scuola femminile con l’approvazione del vescovo Urbano Sacchetti e la collaborazione di alcune compagne. Fu una scelta pionieristica: la sua opera è ricordata come la prima scuola pubblica femminile in Italia. L’iniziativa incontrò resistenze, ma l’efficacia educativa convinse clero e autorità civili.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Santa Rosa Venerini: la donna che aprì le prime scuole pubbliche femminili in Italia Notizie correlate Leggi anche: Incidente a Santa Rosa, pedone investito da un camion: grave una donna Apple lancia le prime beta pubbliche di iOS, macOS e watchOS 26.5Dopo appena quattro giorni dal rilascio delle beta per sviluppatori, Apple ha esteso i test pubblici ai nuovi aggiornamenti dei suoi sistemi... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Santa Rosa Venerini: la donna che aprì le prime scuole pubbliche femminili in Italia; Santo del giorno 07 Maggio 2026: Santa Domitilla, martire; Almanacco di Oggi Giovedì 07 Maggio 2026. Santa Rosa Venerini: la donna che aprì le prime scuole pubbliche femminili in ItaliaFondatrice delle Maestre Pie Venerini, educatrice innovatrice: il 7 maggio la Chiesa ricorda Santa Rosa Venerini. quotidiano.net Santa Rosa Venerini, il Santo di oggi 7 maggio: fondò le Maestre PieSanta Rosa Venerini operò in vita per l’apertura di scuole pie per le ragazze del suo tempo, che vedeva poco istruite nei precetti della fede. Santa Rosa Venerini (websource) Santa Rosa Venerini ... lalucedimaria.it