Sanità digitale | Passo Possibile spinge per anziani e disabili

Un gruppo dedicato alla sanità digitale si sta concentrando su come migliorare l’assistenza per anziani e disabili. In particolare, si stanno sviluppando strumenti tecnologici pensati per facilitare la vita di chi ha oltre 80 anni e presenta disabilità. Le proposte del gruppo includono nuove soluzioni digitali che potrebbero rendere più accessibili i servizi sanitari, puntando a un supporto più efficace e personalizzato.

? Cosa scoprirai Come può la tecnologia digitale aiutare gli over 80 con disabilità?. Quali nuove soluzioni propone il gruppo Passo Possibile per la sanità?. Perché l'innovazione digitale rischia di isolare chi vive nei piccoli borghi?. Chi deve garantire l'apertura del numero telefonico dedicato alle prenotazioni?.? In Breve Consiglieri Iorio, Serpetti e Scimia sollecitano l'attuazione dell'ordine del giorno del 17 dicembre 2024.. Richiesta numero telefonico dedicato per prenotazioni e esenzioni per cittadini sopra gli 80 anni.. Difficoltà di accesso ai servizi CUP per residenti nei piccoli borghi e aree periferiche.. Necessità di integrare il servizio WhatsApp della Asl 1 con canali telefonici semplificati.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sanità digitale: Passo Possibile spinge per anziani e disabili Notizie correlate Valmarecchia: 7 milioni per anziani e disabili, la curaLa Valmarecchia sta trasformando la protezione sociale in un sistema integrato che coinvolge 827 cittadini fragili, investendo circa 7 milioni di... Acireale, trasporto pubblico gratuito per anziani e disabiliL’assessore alle Politiche Sociali di Acireale, Valentina Pulvirenti, rende noto che è stato pubblicato l’ avviso rivolto agli anziani e ai cittadini... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Cup Asl, Passo Possibile: Serve un numero dedicato anche per gli anziani; Prenotazioni Cup: il Passo Possibile chiede attenzione per fragili e anziani; Sanità digitale / Ecco il fascicolo sanitario elettronico 2.0; Agenda digitale, Lucarelli: dichiarazione comune Italia-Francia un passo fondamentale. Sanità digitale, esperti a confronto in una due giorni a NapoliL'uscita dal piano di rientro della sanità permetterà di fare interventi mirati sulle strutture ospedaliere regionali e sulla sanità territoriale. (ANSA) ... ansa.it Sanità digitale. Possibile risparmi per 12,4 mld. Nasce il Centro italiano per realizzarlaUn ente associativo non profit per traghettare l’Italia nell’era digitale. E' stato presento oggi al Senato, in un convegno in cui si è sottolineato che l’informatizzazione del sistema permetterebbe ... quotidianosanita.it Il Passo Possibile: “ASL1 – CUP inclusivo, bene il servizio per utenti sordi. Ora una risposta anche per anziani e fragili” https://abruzzosera.it/politica/il-passo-possibile-asl1-cup-inclusivo-bene-il-servizio-per-utenti-sordi-ora-una-risposta-anche-per-anziani-e-fr - facebook.com facebook