Samb è una salvezza che fa bene a tutti

Il campionato della Samb si è concluso con un risultato che ha suscitato soddisfazione tra i protagonisti, in particolare tra Totò Criniti. L’allenatore ha commentato la salvezza come un traguardo raggiunto con merito, sottolineando come questa notizia sia positiva per tutta la squadra e per i tifosi. La stagione si è chiusa con un esito che lascia spazio a commenti positivi e a un senso di conclusione.

"Una salvezza arrivata con merito e che fa bene a tutti". E’ un Totò Criniti finalmente soddisfatto dell’evoluzione finale che ha avuto il campionato della Samb. "Il merito -aggiunge- va dato a Boscaglia che ha dato la svolta alla squadra, nonostante un ambiente depresso, ricompattando tutti ed arrivando ad una permanenza in C diretta che nelle ultime giornate non era scontata, con la Torres che si è inguaiata da sola non battendo il Gubbio in casa. E’ bello ora che si festeggi". L’ex numero dieci rossoblù ai tempi di Luciano Gaucci, guarda al futuro. "La tifoseria -dice- non vuole più soffrire. Ora dopo questo campionato vuole qualcosa di diverso rispetto alla stagione appena conclusa.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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