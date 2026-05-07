Salerno tenta di ingoiare una busta di hashish per sfuggire al controllo | arrestato un pusher sul lungomare

A Salerno, un uomo di nazionalità gambiana è stato arrestato sul lungomare con l’accusa di detenzione di hashish. Durante un controllo, ha cercato di ingoiare una busta contenente droga nel tentativo di evitarne il sequestro. La polizia ha fermato l’uomo e ha recuperato la sostanza, che è stata successivamente sequestrata. L’arrestato si trova ora nelle mani delle forze dell’ordine.

Un arresto e 20 grammi di hashish sequestrati ieri mattina sul Lungomare Trieste di Salerno. Un cittadino extracomunitario originario del Gambia è stato fermato dagli agenti mentre tentava di sottrarsi a un controllo, cercando di occultare la droga ingerendo una busta di plastica. Controllo sul Lungomare Trieste: la ricostruzione dei fatti Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento si è svolto nella mattinata del 5 maggio, durante i servizi di prevenzione e vigilanza disposti dalla Questura di Salerno. Gli agenti della Squadra Volante, coordinati dal Vice Questore Lara Cianciulli, hanno notato un uomo che, alla loro vista, ha assunto un comportamento sospetto e particolarmente agitato.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Salerno, tenta di ingoiare una busta di hashish per sfuggire al controllo: arrestato un pusher sul lungomare Notizie correlate Blitz antidroga sul lungomare di Salerno: pusher tenta la fuga ma viene arrestatoBlitz ieri pomeriggio, sul lungomare di Salerno, dove gli agenti della Squadra Volante hanno arrestato un 28enne di origine gambiana con l’accusa di... Tenta di fuggire e di ingerire la droga durante il controllo: arrestato sul lungomare a SalernoMomenti di tensione nella mattinata di ieri sul Lungomare Trieste, dove gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato un cittadino originario del... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Cerca di ingoiare un involucro con la cocaina per evitare il controllo: bloccato e denunciato dalla Guardia di Finanza; Tenta di ingoiare gli involucri di cocaina per evitare l'arresto: bloccato dalla Polizia; Tenta di ingoiare gli involucri di cocaina per evitare l' arresto | bloccato dalla Polizia; Pusher trovati con la cocaina Uno cerca di inghiottirla La Finanza glielo impedisce. Telecolore. . FRANCESCO IANDIORIO - CANDIDATO AL CONSIGLIO COMUNALE DI SALERNO - facebook.com facebook