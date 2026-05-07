Sagra dei Santi Felice e Fortunato a Limena
A Limena si svolge la Sagra dei Santi Felice e Fortunato, organizzata dalla Parrocchia con il patrocinio comunale. L’evento si terrà tra l’8 e il 17 maggio, con due weekend dedicati alle giostre, allo stand gastronomico e all’area dedicata ai giovani. La manifestazione prevede diverse giornate di attività e intrattenimento, offrendo occasioni di svago per i partecipanti durante tutto il periodo.
Con il Patrocinio del Comune di Limena, la Parrocchia dei Santi Felice e Fortunato organizza la SAGRA! Nei giorni 8, 9, 10, 14, 15, 16 e 17 maggio: due weekend con la presenza delle giostre dello stand gastronomico e della mitica AREA GIOVANI. Domenica 17 alle ore 23:00 la SAGRA terminerà con lo.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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