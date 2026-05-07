Sagra dei Santi Felice e Fortunato a Limena

A Limena si svolge la Sagra dei Santi Felice e Fortunato, organizzata dalla Parrocchia con il patrocinio comunale. L’evento si terrà tra l’8 e il 17 maggio, con due weekend dedicati alle giostre, allo stand gastronomico e all’area dedicata ai giovani. La manifestazione prevede diverse giornate di attività e intrattenimento, offrendo occasioni di svago per i partecipanti durante tutto il periodo.

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Con il Patrocinio del Comune di Limena, la Parrocchia dei Santi Felice e Fortunato organizza la SAGRA! Nei giorni 8, 9, 10, 14, 15, 16 e 17 maggio: due weekend con la presenza delle giostre dello stand gastronomico e della mitica AREA GIOVANI. Domenica 17 alle ore 23:00 la SAGRA terminerà con lo.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Festa dei bigoi al torcio 2026 a LimenaCompie vent’anni la Festa dei Bìgoi al torcio, la manifestazione ideata dall’associazione Confraternita dei Bìgoi al torcio APS di Limena (Padova),... Bartesaghi: “Al Milan ho finora avuto di più di quanto avrei pensato: felice e fortunato”L'esperienza nella Prima Squadra del Milan, per Davide Bartesaghi, è stato un continuo crescendo. Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Eventi in Puglia fino al 3 maggio 2026: festival, musica e grandi tradizioni tra mare e borghi; Tutto pronto per la festa patronale di Castellaneta. BRT e pedonalizzazione, il Comune conferma il doppio senso dei bus in corso San FeliceIllustrato al Comitato San Felice il progetto definitivo: piazzale De Gasperi diventerà interamente pedonale. Previsti nuovi parcheggi, riqualificazioni urbane e una riduzione del traffico dei mezzi p ... vicenzatoday.it San Felice Cup e Minicup: lo sport torna protagonista nella festa del Santo PatronoA San Felice si rinnova una tradizione molto sentita dalla comunità con la nascita della I edizione della San Felice Cup, torneo calcistico organizzato in occasione della festa del Santo Patrono. L’in ... irpiniaoggi.it La (lunga) pausa di riflessione è finita. Il Comune di Vicenza ha sciolto le riserve sul futuro viabilistico di Corso Santi Felice e Fortunato. Confermato il passaggio del metrobus in entrambe le direzioni nel tratto tra viale Milano e piazzale De Gasperi: traffico ape - facebook.com facebook