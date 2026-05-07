Sabato botanico | Visita guidata a Orto e museo botanico

Ogni terzo sabato del mese, l’Orto e Museo Botanico dell’Università di Pisa organizza una visita guidata alle sue collezioni vegetali. L’evento permette ai partecipanti di esplorare un patrimonio botanico che cambia con il trascorrere delle stagioni, offrendo l’opportunità di conoscere da vicino le diverse specie presenti nel giardino e nel museo. La visita si rivolge a chi desidera approfondire la conoscenza della flora in un contesto universitario.

Come ogni terzo sabato del mese, l’Orto e Museo Botanico dell’Università di Pisa propone una visita guidata dedicata alle sue preziose collezioni vegetali per scoprire un patrimonio botanico unico, che muta nel corso delle stagioni.Ecco il prossimo appuntamento primaverile:16 maggio 2026, ore 15.🔗 Leggi su Pisatoday.it

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