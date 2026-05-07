Luca Morisi si è ritirato dal rugby. La sua carriera è iniziata a Cremona e si è conclusa a Twickenham. Una fotografia rappresenta meglio di ogni altra il suo percorso, anche se non mostra le mete segnate o le azioni più spettacolari. La sua storia ha attraversato diverse tappe, dalla formazione nelle squadre giovanili fino alle competizioni internazionali più importanti.

C’è una fotografia che più di tutte racconta la carriera di Luca Morisi. Non è una delle mete segnate a Twickenham, né un fermo immagine di una carica nel traffico del Sei Nazioni. È Roma sotto la neve, febbraio 2012: il cielo bianco sull’Olimpico, il respiro che diventa fumo nell’aria gelida e un ragazzo di ventun anni che Jacques Brunel decide di lanciare contro l’Inghilterra. In quella giornata irreale, quasi letteraria, il rugby italiano scoprì un centro elegante e feroce, capace di coniugare mani educate e fisicità antica. Da allora Morisi sarebbe diventato molto più di un semplice numero dodici: un interprete raffinato del ruolo, un uomo che ha attraversato il rugby azzurro con il passo silenzioso dei predestinati e la resilienza dei sopravvissuti.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Rugby, si ritira Luca Morisi: da Cremona a Twickenham, la pazzesca storia di una stella azzurra

Notizie correlate

Rugby, Sei Nazioni 2026: l’Irlanda sbanca Twickenham. Inghilterra annichilitaL’Irlanda domina a Twickenham e si impone con autorità sull’Inghilterra nel match inaugurale della terza giornata del Sei Nazioni 2026, confermando...

Vent’anni fa il mistero del vestito da sposa trovato sul Monte Frascola: "Una storia pazzesca"L'immagine più vicina a quanto è accaduto vent'anni fa in Val Tramontina è quella di Forrest Gump.

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Rugby, si ritira Luca Morisi. In campo senza la milza, la sua storia un simbolo per tutti; Italia, ufficiale: l’azzurro Luca Morisi annuncia il suo ritiro dal rugby giocato; Zebre Parma, si ritira il veterano Luca Morisi; Il Galles saluta un mito: Leigh Halfpenny annuncia il ritiro definitivo a fine stagione.

Rugby, si ritira Luca Morisi. In campo senza la milza, la sua storia un simbolo per tuttiIl centro dell’Italia e delle Zebre Parma, 50 caps e due World Cup disputate con la maglia azzurra, ha ufficializzato l'addio a fine stagione: i dettagli ... corrieredellosport.it

Zebre Parma, si ritira il veterano Luca MorisiIl centro dell’Italia e delle Zebre Parma Luca Morisi, 50 presenze internazionali e due Rugby World Cup disputate con la maglia azzurra, ha ufficializzato il proprio addio al rugby giocato al termine ... gazzettadiparma.it

Un grande augurio per una nuova vita, altrettanto soddisfacente, grazie Luca #allrugbymagazine #LucaMorisi #italiarugby - facebook.com facebook

, Luca Morisi Il centro Azzurro, 50 caps e 5 Tornei disputati, appende gli scarpini al chiodo #GuinnessM6N #Since1883 x.com