Un lungo corteo di veicoli ha attraversato le strade del centro di Roma, accompagnando il segretario di Stato degli Stati Uniti dopo l'incontro con il Papa in Vaticano. La scorta ufficiale ha seguito il percorso, creando una presenza significativa nel traffico cittadino. La visita del rappresentante statunitense si è svolta nel rispetto delle procedure di sicurezza previste.

Un lunghissimo corteo di auto ha sfilato per le strade del centro di Roma per scortare il segretario di Stato americano, Marco Rubio, dopo la sua visita a Papa Leone XIV in Vaticano. Sirene spiegate della polizia italiana, che ha preceduto la fila composta da almeno 14 veicoli grandi e neri. A chiudere il corteo, alcune auto dei carabinieri di Roma. Le immagini dall’alto sono state girate a via del Tritone. "Lo hai mai fatto? Parliamo d'amore": studenti a confronto all’Ospedale Santa Maria della pace di Napoli New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong🔗 Leggi su Lapresse.it

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Rubio in Vaticano, la scorta del segretario di Stato Usa sfila nel centro di Roma

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