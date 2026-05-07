Rotelle giovani e città | nasce Skate Italia

È stata annunciata la nascita di Skate Italia, un'organizzazione che si propone di unire le pratiche skate e le comunità giovanili in un nuovo soggetto. La federazione si presenta come un progetto che include aspetti sportivi e culturali, con un focus sulla sostenibilità e sulla vita urbana. La sua nascita si inserisce in un contesto in cui lo skate assume un ruolo sempre più rilevante tra i giovani e nelle città italiane.

ROMA - Non più solo una Federazione, ma un ecosistema sportivo e culturale giovane, urban e sostenibile. La Federazione italiana sport rotellistici cambia identità e sceglie un nuovo nome: non più Fisr, ma Skate Italia. Una scelta in linea con il posizionamento internazionale degli sport su rotelle e con l'identità della federazione mondiale World Skate. La presentazione del nuovo logo e dei principali appuntamenti sportivi del 2026 e delle nuove partnership federali si è svolta nel Salone d'Onore del Coni, alla presenza del presidente di Skate Italia e World Skate Sabatino Aracu, dell'amministratore delegato di Sport e Salute Diego Nepi Molineris e del Capo del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio, Flavio Siniscalchi.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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