Romualdi dopo l’assemblea Secam | Spaccatura tra i Comuni evidente

Dopo l’assemblea di Secam, che ha approvato il bilancio 2025, il coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia ha commentato la riunione, sottolineando come sia stata evidente una spaccatura tra i Comuni coinvolti. Romualdi, presente ai lavori su invito del direttore generale, ha espresso questa opinione in un intervento successivo all’evento. La discussione si è protratta a lungo prima di arrivare alla decisione finale.

All’indomani della lunga assemblea che ha portato all’approvazione del bilancio 2025 di Secam, interviene il coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, Francesco Romualdi, presente ai lavori su invito del direttore generale Andrea Portolani. Nel suo commento, Romualdi punta l’attenzione.🔗 Leggi su Sondriotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Secam, allarme debiti: rinviata l’assemblea. È corsa contro il tempo