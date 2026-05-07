Roma si ferma per Matteo Berrettini, che esce al primo turno del torneo dopo aver perso contro Popyrin in un'ora e mezza di gioco. Il numero 60 del ranking ATP ha battuto il tennista italiano, che non è riuscito a trovare il ritmo giusto durante l’incontro. La partita si è conclusa con la vittoria dell’australiano, lasciando molti tifosi del romano delusi e rammaricati.

Un’ora e mezza. Tanto è bastato a Alexei Popyrin — numero 60 ATP, uno che a un Masters 1000 non vinceva una partita da Cincinnati 2025 — per spegnere il Centrale, mandare a casa Matteo Berrettini al primo turno degli Internazionali e ricordarci, con la freddezza di un 6-2 6-3, che le favole hanno bisogno di gambe, di prime palle, e di un dritto che pesi davvero. Tre cose che oggi a Matteo sono mancate. E fa male. Perché il Centrale era pieno, perché era casa, perché era Roma, perché era lui, il romano. E perché in fondo, in un angolo del cuore, ci credevamo ancora. Il match: tante cose non hanno funzionato. Partiamo dai numeri, che oggi raccontano più di mille parole.🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Roma piange per Matteo. Berrettini esce al primo turno con Popyrin, e fa più male di quanto vogliamo ammettere

Notizie correlate

Leggi anche: Roma piange Matteo. Berrettini esce al primo turno con Popyrin, e fa più male di quanto vogliamo ammettere

Leggi anche: Internazionali, flop Berrettini: perde al primo turno con Popyrin e saluta già Roma

Contenuti e approfondimenti

Argomenti più discussi: Sarroch piange Elena Siddi: la devota di 55 anni morta per un malore prima della sfilata; La Lunigiana piange il dottor Paolo Tomà, il ricordo del sindaco Mastrini; Alex Zanardi, da Mattarella a Meloni la politica piange il campione: Coraggio, forza e dignità | Libero Quotidiano.it; Roma si tinge d’azzurro: Matteo Berrettini apre, Jasmine Paolini torna regina, attesa per Aryna Sabalenka.

Roma piange la scomparsa di Lando Fiorini, la camera ardente in Campidoglio, lo specialeIl segretario della Lega Matteo Salvini a Roma per una manifestazione contro lo Ius Soli. Nelle zone limitrofe di piazza Santi Apostoli, dove si è svolto il comizio, si sono radunati militanti dei ... affaritaliani.it

L'allenatore della Roma Femminile, Rossettini, piange e dedica lo scudetto a Davide Astori: "Ha vestito questa maglia..." - facebook.com facebook

L'allenatore della #RomaFemminile, #Rossettini, piange e dedica lo scudetto a Davide #Astori: "Ha vestito questa maglia..." x.com