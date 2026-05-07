Roma si prepara per la fase a gironi della Champions League, mentre le squadre di Milano e Torino attraversano momenti di difficoltà e incerti nelle rispettive competizioni nazionali. La squadra capitolina punta a migliorare le proprie performance in campo internazionale, cercando di ottenere risultati che possano assicurare un posto nella fase successiva. La corsa alla qualificazione si fa più avvincente con l’avvicinarsi delle partite ufficiali.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. La Roma si prepara per una sfida cruciale nella sua corsa alla Champions League, con un occhio vigile su Juventus e AC Milan. Con il miglioramento delle prestazioni nelle ultime settimane, il club giallorosso ha ritrovato fiducia e spirito di squadra, elementi fondamentali per affrontare la trasferta contro il Parma di domenica. Attualmente, la Roma si trova in una posizione favorevole per contendersi un posto tra le prime quattro della Serie A. La lotta si fa intensa, con Juventus e AC Milan che devono guardarsi le spalle.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Roma in Champions League: mentre Milan e Juve mostrano segni di incertezza.

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