La stagione della Champions League 202627 si avvicina, con squadre italiane impegnate in una corsa per conquistare un posto nella competizione europea. La lotta riguarda principalmente il posizionamento in campionato, con alcune formazioni che si contendono la qualificazione. La classifica si sta delineando in modo sempre più definito, mentre le partite restano decisive per le posizioni finali.

La lotta per un posto nella prossima Champions League si fa sempre più serrata. Tra sorprese come il Como di Cesc Fabregas, big in cerca di ‘riscatto’ come Juventus e Roma (da non sottovalutare però squadre come l’Atalanta.), il tema è stato al centro del dibattito anche ieri sera durante la 40ª edizione del Processo di Biscardi, dove opinionisti e addetti ai lavori hanno analizzato scenari e incroci decisivi. Tra gli ospiti, ieri sera al Processo, mister Andrea Agostinelli e Pampa Sosa. “Alla Lazio di Sarri mancano circa 8-10 punti. Poteva essere lì a lottare per l’Europa”, è stato anche detto al Processo. Il Como (che, con questo rendimento, sembra essere la favorita per la Champions. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it

© Danielebartocciblog.it - Corsa Champions League 26/27: focus su Como, Juve e Roma

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