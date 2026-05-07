In una Roma segnata da tensioni interne e rapporti complicati, l’allenatore Gian Piero Gasperini ha manifestato l’intenzione di consolidare il suo ruolo nel club. La società sta cercando di costruire un’architettura organizzativa più solida, includendo l’assunzione di dirigenti e l’adozione di una strategia condivisa. La situazione attuale richiede interventi mirati per stabilizzare la situazione e creare un ambiente più coeso.

Ndicka Juventus, Comolli studia una maxi operazione con la Roma: l’idea dello scambio prende quota. I dettagli Calciomercato Lazio, spunta un nome nuovo per l’attacco: idea Bayo! L’indiscrezione Thostvedt: «Grosso? Ha fatto un lavoro straordinario. Le partite più belle? Le due contro l’Atalanta. Sul rinnovo.» Chi ha giocato più finali di Champions League e Coppa dei Campioni? I numeri e le statistiche Luis Enrique esulta dopo Bayern Monaco PSG: «Oggi le difese sono state migliori dell’attacco, vogliamo fare un altro bel regalo ai nostri tifosi» Ajax, come sta andando la stagione dei giocatori in prestito. Chi potrebbe tornare ad Amsterdam e quali potrebbero essere i ‘colpi in casa’ in estate Psv Eindhoven vince l’Eredivisie, Bosz re dei festeggiamenti: «Non avevo un mal di testa del genere da tantissimo tempo».🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Roma, Gasperini vuole mettere radici: ora i Friedkin devono costruirgli la struttura che manca

GASPERINI SHOCK: 4 CONDIZIONI AI FRIEDKIN (RANIERI DI MEZZO)

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Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Roma, Gasperini vuole tenere anche Çelik ed El Shaarawy: il punto sui rinnovi; Roma, Gasperini si sta spendendo per rinnovare il contratto di due giocatori; Gasperini vuole pieni poteri: Se devo lavorare con le idee degli altri è meglio che vada altrove; Roma, Gasperini vuole essere un uomo solo al comando: Se devo lavorare con le idee altrui, meglio andarsene. Gruppo forte, non va smantellato.

Ugo Trani a Te la do io Tokyo: Gasperini vuole due nuovi titolari in attacco da mettere vicino a Malen. La Roma dovrà fare meno di 80 milioni di plusvalenzeUgo Trani a Te la do io Tokyo: Gasperini vuole due nuovi titolari in attacco da mettere vicino a Malen. La Roma dovrà fare meno di 80 milioni di plusvalenze - On Air - Ugo Trani è intervenuto in diret ... marione.net

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Quando nel 2022 passa da giovane promessa della Roma al Basilea in molti, se non tutti, pensavano che per lui il treno per il grande calcio europeo fosse ormai perso. 4 anni dopo Calafiori giocherà la partita più importante che un calciatore possa giocare co - facebook.com facebook

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