Roma alle prese con il sanpietrino sì e il sanpietrino no

A Roma il dibattito sul restauro delle strade in pietra si fa sempre più acceso. Alcuni cittadini sostengono che i sanpietrini rappresentano un elemento storico della città, mentre altri lamentano che il loro utilizzo causa danni ai veicoli. Le opinioni divergono tra chi difende la conservazione del patrimonio e chi evidenzia i problemi pratici legati alla mobilità e alla sicurezza. La questione divide spesso anche le decisioni delle amministrazioni comunali.

"Sanpietrino sì, perché è la storia di Roma". "Sanpietrino no, perché ho già rotto la macchina due volte". Sanpietrino sì, sanpietrino no: non sarà il problema principale della Capitale, ma il dilemma esiste ormai da anni e divide generazioni di romani e di sindaci.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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