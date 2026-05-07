Rissa in discoteca due gruppi di ragazzi si affrontano a mani nude | per sei di loro scatta il dacur

Durante le festività pasquali, in una discoteca di Arezzo, due gruppi di ragazzi si sono affrontati a mani nude in una rissa scoppiata per motivi futili. L’episodio ha portato all’intervento delle forze dell’ordine, che hanno arrestato sei giovani coinvolti nella colluttazione. La vicenda si è conclusa con l’identificazione e l’accompagnamento in caserma dei soggetti coinvolti, mentre sul luogo sono rimaste tracce di un’alterazione della quiete pubblica.

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Botte in discoteca, per futili motivi. Un episodio violento, avvenuto durante le festività pasquali, che ha lasciato il segno tra i giovani aretini. Quella notte le sirene di ambulanze e Volanti hanno risuonato in via Newton, alle porte della città. E poche settimane dopo è arrivato il.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Rissa fuori dalla discoteca… arrivano i poliziotti | Gilera Discoteche Life Edition Notizie correlate Leggi anche: Rissa violenta tra due gruppi a Cattolica Eraclea vicino Agrigento, scatta il Daspo Willy per quattro giovani Rissa in pieno centro, due donne si affrontano con calci e pugni: entrambe feriteÈ bastata una scintilla, probabilmente legata a motivi personali, per trasformare una discussione in una violenta aggressione in pieno centro storico. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Rissa con la security in discoteca a Porto Cervo, la Procura di Tempio chiede il processo per Tony Effe: cosa sappiamo; Albenga, violenta lite all’Essaouira: diversi i giovani coinvolti e due fermati dai carabinieri; Rissa fuori dalla discoteca in Costa Smeralda, Tony Effe in tribunale; Tony Effe rischia il processo, maxi rissa e danni in discoteca al Sanctuary a Porto Cervo. Misano. Rissa in discoteca tra un gruppo di giovani e di poliziotti: imputati tutti assoltiSono stati tutti assolti per non aver commesso il fatto gli 11 imputati, all’epoca dei fatti di età compresa tra i 21 e i 35 anni, che nell’estate ... corriereromagna.it Rissa davanti a una discoteca a Martina Franca, feriti due buttafuoriUno dei due trovato con segni di aggressione, l’altro arriva al pronto soccorso con una ferita da taglio. Indagini in corso su video e testimonianze Due addetti alla sicurezza sono rimasti feriti nel ... lagazzettadelmezzogiorno.it Emergono nuovi dettagli sulla rissa che ha coinvolto Valverde e Tchouameni: secondo quanto riportato dai media spagnoli, Valverde dopo la rissa avrebbe battuto la testa contro un tavolo, questo avrebbe provocato la perdita di memoria. x.com La rissa tra Valverde e Tchouameni esce dalle cronache spagnole e diventa ufficiale. Il Real ha comunicato l’apertura di un provvedimento disciplinare nei confronti dei due giocatori. Dopo la rivolta nei confronti di Mbappé, un caso così eclatante non lascia du - facebook.com facebook