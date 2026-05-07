Rimborso anti-Alzheimer neurologo Marra | Centrale valutazione costi-benefici

Un neurologo ha commentato la situazione attuale riguardante i rimborsi per gli anticorpi monoclonali destinati al trattamento dell’Alzheimer, sottolineando che la discussione si concentra principalmente sulla valutazione tra costi e benefici. La questione riguarda la disponibilità di questi farmaci e il loro impatto finanziario, piuttosto che la loro efficacia clinica, che viene considerata favorevole. La discussione si concentra quindi su come bilanciare le spese con i benefici potenziali.

(Adnkronos) – Il problema che si sta ponendo in questo momento sulla disponibilità degli anticorpi monoclonali per il trattamento dell’Alzheimer “riguarda non tanto l’efficacia o del rapporto rischio-beneficio, che è a favore del beneficio, ma è un discorso di costi e benefici. Il vantaggio che noi abbiamo in questo momento da questi farmaci – a. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Notizie correlate Leggi anche: Alzheimer, neurologo Filippi: "Anti-amiloide parzialmente disponibili in Italia" Leggi anche: Farmaci anti-Alzheimer, neurologi: "Aifa disponibile a proseguire percorso valutazione" Aggiornamenti e contenuti dedicati Rimborso anti-Alzheimer, neurologo Marra: Centrale valutazione costi-benefici'Possono rallentare il decorso malattia di 2 anni - Fondamentale individuare pazienti in cui sono più efficaci' ... adnkronos.com Alzheimer, neurologo Filippi: Anti-amiloide parzialmente disponibili in Italia'In attesa della rimborabilità, vie alternative per l’accesso ai trattamenti indicati nelle fasi iniziali della patologia' ... adnkronos.com