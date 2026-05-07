L’Unione Europea ha espresso preoccupazione riguardo alle possibili sanzioni legate alla riforma sulla caccia approvata nel paese. La proposta di legge, attualmente in discussione, potrebbe avere ripercussioni sui costi per i contribuenti italiani. Alcune specie animali, secondo le stime, potrebbero essere a rischio di estinzione a causa delle modifiche introdotte dal nuovo disegno di legge.

? Cosa scoprirai Come influirà la riforma sulle tasche dei contribuenti italiani?. Quali specie animali rischiano l'estinzione con il nuovo DDL?. Perché l'Unione Europea minaccia sanzioni economiche all'Italia?. Chi porterà il governo italiano davanti alla Corte di Giustizia?.? In Breve EARTH ODV Valentina Coppola contesta il DDL 1552 per mancanza di basi scientifiche.. Il 70 per cento dei cittadini esprime contrarietà verso l'attività venatoria.. Rischio sanzioni europee per specie a rischio come tordi, merli e beccaccia.. L'associazione annuncia ricorso alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea.. A Bruxelles il governo italiano affronta una dura contestazione diplomatica dopo che l’Unione Europea ha manifestato forti dubbi sulla riforma della caccia contenuta nel DDL 1552.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Riforma caccia: l’Europa mette in guardia sulle possibili sanzioni

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