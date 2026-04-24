Il Pentagono sta considerando l’applicazione di sanzioni nei confronti della Spagna e sta valutando una revisione della sovranità britannica sulle isole Falkland. Queste decisioni sono state annunciate in relazione a tensioni che coinvolgono gli alleati europei, con particolare attenzione alle posizioni di Madrid e Londra. Le misure potrebbero avere ripercussioni sulle relazioni tra gli Stati Uniti e i paesi europei coinvolti.

? Cosa sapere Il Pentagono valuta sanzioni alla Spagna e revisione sovranità britannica sulle isole Falkland.. La divergenza sulle basi di Rota e Moron minaccia l'unità della Nato.. Il Pentagono valuta misure drastiche contro gli alleati ritenuti poco collaborativi nel conflitto con l’Iran, ipotizzando la sospensione della Spagna dalla Nato e una revisione della sovranità britannica sulle isole Falkland. Una comunicazione interna del dipartimento della difesa statunitense suggerisce che garantire l’accesso alle basi e i diritti di sorvolo sia un requisito minimo per ogni partner dell’Alleanza atlantica, delineando scenari di tensione diplomatica senza precedenti tra Washington e le capitali europee.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pentagono mette sotto scacco l’Europa: sanzioni per gli alleati ostili

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