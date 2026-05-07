Rifiuti stagionali ' storici' dalla commissaria | Priorità nelle stabilizzazioni a dipendenti già formati e con i requisiti

Una protesta si è svolta davanti al Municipio, con alcuni cittadini che hanno esposto degli striscioni. Successivamente, si è tenuto un confronto che è durato oltre un’ora tra i rappresentanti dei manifestanti e la commissaria prefettizia. La commissaria ha dichiarato che, per quanto riguarda i rifiuti stagionali, le priorità saranno rivolte a stabilizzare i lavoratori già formati e in possesso dei requisiti necessari.

Il presidio davanti al Municipio, gli striscioni, poi il confronto durato oltre un’ora con la commissaria prefettizia Antonella Scolamiero. È il giorno della protesta degli “stagionali storici” del cantiere rifiuti di Caserta, gli operatori ecologici che per anni hanno lavorato nel servizio di.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Stagionali dei rifiuti in Comune: fissato l'incontro con i commissariNon si ferma la protesta dei lavoratori precari “non rinnovati” del cantiere della nettezza urbana di Caserta. Sindacati contro la commissaria: "Dipendenti non siano il capro espiatorio delle criticità del Comune"Dura replica dopo l'audizione di Daniela Caruso alla commissione parlamentare: "Innegabili responsabilità politiche prima e commissariali poi"... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Vertenza rifiuti, lavoratori stagionali non rinnovati 'respinti' all'ingresso della ditta; Stagionali dei rifiuti in Comune: fissato l'incontro con i commissari; Mancato rinnovo dei lavoratori 'stagionali' e provvedimenti disciplinari 'pretestuosi': tensione al cantiere dei rifiuti; Rifiuti, scontro tra sindacati e Sieco: proclamato lo stato di agitazione. Stagionali 'alla porta' presidiano il Comune. Mancato rinnovo dei lavoratori 'stagionali' e provvedimenti disciplinari 'pretestuosi': tensione al cantiere dei rifiutiOggi l'incontro tra i sindacati e la Sieco per affrontare le criticità sul personale: organico al di sotto del capitolato d'appalto ... casertanews.it Rifiuti, scontro tra sindacati e Sieco: proclamato lo stato di agitazione. Stagionali 'alla porta' presidiano il ComuneCarenze di organico, mansioni non rispettate e sanzioni disciplinari 'pretestuose' tra le criticità. Appello al prefetto per avviare il tavolo di raffreddamento e scongiurare la paralisi del servizio ... casertanews.it RIFIUTI, TECNOLOGIA E SOSTENIBILITÀ PER IL SISTEMA LUCANO, GIUNTA REGIONALE APPROVA 2 PROVVEDIMENTI. INTERVENTO ASSESSORE REGIONALE MONGIELLO https://www.sassilive.it/cronaca/ambiente/rifiuti-tecnologia-e-sostenibilita-per - facebook.com facebook Operai Rap intervengono contro l'inciviltà per rimuovere ingombranti e rifiuti illecitamente abbandonati nelle vie: Spinuzza, Bazan. Foto di Rap in azione. x.com