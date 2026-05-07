Reti Intelligenti e Pnrr La ricetta italiana per l’autonomia del sistema energetico

Negli ultimi due anni, l’Italia ha fatto passi avanti significativi nel settore energetico, sostenuta dall’uso di reti intelligenti e dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Nonostante la dipendenza dai combustibili fossili continui a rappresentare un problema, i progetti avviati hanno portato a miglioramenti concreti. La strategia nazionale si concentra sulla modernizzazione delle infrastrutture e sul rafforzamento delle energie rinnovabili, con risorse destinate a potenziare l’autonomia del sistema energetico.

Sebbene la dipendenza dai fossili resti una sfida da completare, l’Italia ha compiuto progressi notevoli negli ultimi ventiquattro mesi grazie alla spinta del PNRR. La priorità è il rafforzamento delle reti di trasmissione e distribuzione. Senza un’infrastruttura capace di accogliere l’energia prodotta dal vento e dal sole, ogni nuovo impianto rischierebbe di restare “scollegato”. Terna e i grandi distributori sono impegnati nella posa delle smart grid e degli smart meters di seconda generazione, strumenti digitali indispensabili per bilanciare un sistema sempre più frammentato e meno dipendente dalle grandi centrali termoelettriche. Questi investimenti nel settore dell’elettrotecnica, cresciuti del 4,3% nell’ultimo anno, rappresentano la garanzia tecnica per evitare che la transizione si trasformi in instabilità di rete.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Reti Intelligenti e Pnrr. La ricetta italiana per l’autonomia del sistema energetico Notizie correlate Salento: reti idriche rinnovate grazie ai fondi del PnrrConsac annuncia la sostituzione di 35 chilometri di infrastrutture per ridurre le perdite e ottimizzare l'erogazione nel comune cilentano Nel comune... Disabilità e Pnrr, il bluff del co-housing a Bari: 400mila euro spesi per un'autonomia a scadenzaC’è una domanda che attraversa costantemente la mente di un genitore o di un familiare di una persona con disabilità: “Cosa succederà quando io,... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Reti Intelligenti e Pnrr. La ricetta italiana per l’autonomia del sistema energetico; Reti vecchie, acqua sprecata: il gap digitale che costa caro all’Italia; Da smart city a smart land? La sfida della collaborazione; Rinnovabili 2026: le tecnologie che cambieranno il mercato. Reti Intelligenti e Pnrr. La ricetta italiana per l’autonomia del sistema energeticoSebbene la dipendenza dai fossili resti una sfida da completare, l’Italia ha compiuto progressi notevoli negli ultimi ventiquattro mesi ... quotidiano.net Rete idrica di Palermo, maxi intervento da 50 milioni: lavori Pnrr per ridurre le perditePALERMO - A Palermo prende il via un importante piano di interventi sulla rete idrica cittadina, finanziato con fondi del Pnrr per un valore di circa 50 ... newsicilia.it Reti di sensori wireless intelligenti per il monitoraggio degli aerei Nel tradizionale sistema di monitoraggio di bordo degli aerei, i dati rilevati da deformazione, vibrazione, ultrasuoni delle strutture o temperatura e umidità nell'ambiente della cabina, vengono tra - facebook.com facebook