Dopo la conclusione del torneo di Madrid, la giocatrice ha lasciato il campo senza passare ai turni successivi, in un’edizione caratterizzata dall’eliminazione di diverse teste di serie. Rennae Stubbs ha commentato la performance della giovane atleta, esprimendo alcune riserve in merito ai risultati ottenuti. La competizione si è conclusa con l’eliminazione di molte giocatrici di rilievo, lasciando il torneo con una certa sorpresa tra gli addetti ai lavori.

"> Coco Gauff ha vissuto un’uscita deludente al Madrid Open, non riuscendo ad avanzare nelle fasi successive di un torneo che ha visto l’eliminazione di molti big del circuito. Nonostante la sconfitta in tre set contro Linda Noskova, con il punteggio di 4-6, 6-1, 7-6(7-5), Gauff ha cercato di cogliere alcuni aspetti positivi dalla sua esperienza. Un cambiamento nella classifica WTA. La sconfitta ha causato a Gauff la perdita di una posizione nel ranking WTA, scivolando al quarto posto, mentre Iga Swiatek ha ripreso il terzo. Nonostante questo, Rennae Stubbs ha sottolineato che ci sono questioni più profonde da affrontare oltre alla classifica.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Rennae Stubbs esprime dubbi su Coco Gauff dopo la performance a Madrid.

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