Rende odore sospetto in un palazzo | trovato un uomo morto in cantina

Un uomo è stato trovato morto in una cantina di un palazzo a Quattromiglia, nelle ultime ore. La scoperta è avvenuta in un edificio nel centro della frazione, dove i residenti hanno segnalato un odore pungente proveniente dall'interrato. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i tecnici per i rilievi e il recupero del corpo, che si trovava in stato di decomposizione. Le forze dell'ordine stanno indagando sull’identità dell’uomo e sulle cause della morte.

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? Punti chiave Chi era l'uomo trovato nel seminterrato di Quattromiglia?. Da quanto tempo giace il corpo nello stato di decomposizione rilevato?. Come è stato possibile non accorgersi della presenza del cadavere prima?. Quali sono le responsabilità sulla gestione degli spazi comuni del palazzo?.? In Breve Corpo in decomposizione avanzata scoperto giovedì 7 maggio 2026 a Quattromiglia.. Procura di Cosenza dispone esame autoptico per accertare dinamiche del decesso.. Carabinieri della Compagnia di Rende analizzano lo scantinato del palazzo coinvolto.. Il ritrovamento solleva dubbi sulla sicurezza dei locali comuni nel quartiere.. Un uomo è stato ritrovato senza vita in uno scantinato di un edificio a Quattromiglia, nella zona nord di Rende, giovedì 7 maggio 2026.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rende, odore sospetto in un palazzo: trovato un uomo morto in cantina PART 1The Moment I Met You | Detective Fell in Love with a Flower Seller Hiding Her Identity Notizie correlate Giallo a Monticello: 64enne trovato morto, sospetto zoppoUn corpo senza vita è stato rinvenuto questa mattina a Cavazzale, frazione di Monticello Conte Otto in provincia di Vicenza. Vasto, 21enne trovato morto in garage: sospetto omicidioSul luogo sono intervenute le forze dell’ordine e il pubblico ministero di turno, che hanno dato immediatamente avvio alle indagini.