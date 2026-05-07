Reggio Futura sul corso Garibaldi con il progetto 1.000 occupati–Nessuno escluso

Reggio Futura allestirà uno stand informativo sul corso Garibaldi, posizionato davanti al tapis roulant, per promuovere il progetto “1.000 occupati–Nessuno escluso”. L’iniziativa mira a fornire dettagli sul percorso di inserimento lavorativo e sul coinvolgimento della comunità locale. La presenza è prevista come parte di una serie di attività di informazione e sensibilizzazione rivolte ai cittadini interessati alle opportunità di occupazione offerte dal progetto.

Reggio Futura sarà presente sul corso Garibaldi, davanti al tapis roulant, con uno stand informativo dedicato al progetto “1.000 occupati – Nessuno escluso”, iniziativa pensata per illustrare ai cittadini proposte e opportunità concrete per il lavoro e lo sviluppo della città.Lo stand sarà attivo.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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