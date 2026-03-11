Il progetto sui 1000 occupati non è una scommessa al buio | Reggio Futura difende il piano di Scopelliti

Daniele Romeo, rappresentante di Reggio Futura, ha espresso il suo sostegno al progetto “1000 occupati, nessuno escluso” promosso da Giuseppe Scopelliti. Romeo ha dichiarato che l’iniziativa si propone di creare nuove opportunità di lavoro e di stimolare l’economia locale, affermando che il piano non si tratta di una scommessa senza basi, ma di una proposta concreta per affrontare la disoccupazione in città.

Secondo Romeo, "la proposta si focalizza sulla vera emergenza di Reggio: la mancanza di reddito e di prospettive. Il progetto di Reggio Futura, si legge nella nota: "punta a dirottare immediatamente 31 milioni per le imprese. Incentivi importanti per chi assume giovani e professionisti. 5 milioni per blindare i nostri laureati. Borse di studio e dottorati in sinergia con l'Università Mediterranea, il Conservatorio e l’Accademia delle Belle Arti. Il progetto - sottolinea Romeo- non è una scommessa al buio, bensì l’evoluzione strutturale di un’esperienza collaudata e positiva come “obiettivo occupazione”. Vogliamo ripartire da quel modello vincente per trasformare risorse straordinarie in una leva di crescita permanente". 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

