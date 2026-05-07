A Reggio Calabria, il parco Cacozza si presenta come un’area abbandonata e difficile da frequentare. Le strutture della Protezione Civile sono lasciate nel completo stato di incuria, rendendo difficile l’accesso. Le aree giochi dedicate ai bambini sono in condizioni di degrado, con attrezzature danneggiate e inservibili. La situazione evidenzia una mancanza di manutenzione e cura nel tempo.

? Cosa scoprirai Come può un punto di raccolta Protezione Civile essere così impraticabile?. Cosa è successo alle strutture ludiche della Città dei bambini?. Perché la vegetazione sta distruggendo i percorsi del parco Cacozza?. Chi deve rispondere del degrado che mette a rischio la sicurezza?.? In Breve Area designata come punto di raccolta per la Protezione Civile in zona Botteghelle.. Percorsi cementati e strutture ludiche distrutti dalla vegetazione selvaggia vicino al PalaBenvenuti.. Infrastruttura critica compromessa per la sicurezza pubblica lungo l'arteria del Viale Calabria.. Progetto Città dei bambini trasformato in giungla per l'assenza di manutenzione amministrativa.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Reggio Calabria: il parco Cacozza è un luogo ostile e abbandonato

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