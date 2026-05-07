Il difensore del Real Madrid ha subito un grave infortunio al tendine, con notizie che indicano una lesione severa. Fonti vicine alla squadra hanno riferito che l’entità del danno potrebbe portare al ritiro dall’attività agonistica. La notizia, diffusa da diverse fonti, ha suscitato preoccupazione tra i tifosi e gli addetti ai lavori, considerando le possibili conseguenze per la carriera del calciatore.

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© Calcionews24.com - Real Madrid, retroscena shock su Mendy: la lesione al tendine è devastante! Rischia il ritiro secondo Cope

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