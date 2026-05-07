Razza Dominante - Donato Bilancia il giocatore - Terza parte | Episodio 8

Nell’episodio finale della terza parte di «Donato Bilancia, il giocatore», viene approfondita la figura di uno dei personaggi più discussi e inquietanti della storia criminale italiana. La narrazione ripercorre gli eventi e le caratteristiche che hanno reso noto questo individuo, chiudendo il racconto su dettagli e fatti salienti legati alla sua figura. La puntata si concentra sui punti più critici e significativi della sua vicenda personale e criminale.

Donato Bilancia, il giocatore - Terza parte Con la terza parte di «Donato Bilancia, il giocatore», chiudiamo il cerchio su uno dei personaggi più inquietanti della storia d'Italia. il pesce piccolo della mala genovese diventa un killer insaziabile all'improvviso, mentre si avvicina ai 50 anni, nel mezzo di una vita passata tra furti e gioco d'azzardo, spacconate e solitudine. Esplode quando si accorge di essere stato imbrogliato e deriso da gente del suo ambiente, quello delle bische. La sua furia omicida erutta come un vulcano sotto la spinta del sottosuolo, che nel caso di Bilancia è rappresentato dai tanti episodi che hanno segnato la sua vita di figlio di emigrati lucani al nord.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Razza Dominante - Donato Bilancia, il giocatore - Terza parte | Episodio 8 Notizie correlate Leggi anche: Razza Dominante - G.S. serial killer, nella mente di Stevanin - Prima parte | Episodio 3 Leggi anche: Razza Dominante - G.S. serial killer, nella mente di Stevanin - Seconda parte | Episodio 4