Razza Dominante - GS serial killer nella mente di Stevanin - Seconda parte | Episodio 4

In questa quarta puntata della serie si approfondisce il caso di un serial killer noto come G.S., descritto come un predatore che si mimetizza nella società. Si analizza come la sua personalità si presenti come un camaleonte sociale, rendendo difficile riconoscerlo fino a quando non vengono portati alla luce i suoi crimini. Il focus rimane sui comportamenti e le caratteristiche evidenziate nel suo profilo.

Razza Dominante - Crimini e psiche. G.S. serial killer – Seconda parte (episodio 4) Quando un predatore seriale è anche un camaleonte sociale, nessuno è al sicuro. Finire nella sua trappola è come essere colpiti da un fulmine. È sufficiente incrociare la sua strada per essere risucchiati nell'abisso. Nella prima parte della puntata di Razza dominante Gs Serial killer abbiamo raccontato come è stato scoperto uno degli assassini più sadici e inquietanti della cronaca italiana: Gianfranco Stevanin, il cosiddetto Mostro di Terrazzo. In questa seconda parte andiamo alla scoperta dei fantasmi nella sua mente, camminando sul filo tra crimine e follia. 🔗 Leggi su Iltempo.it

