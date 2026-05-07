Oggi, giovedì 7 maggio, i principali quotidiani sportivi nazionali dedicano ampio spazio alla Juventus, presentando le prime pagine con approfondimenti e aggiornamenti sulla squadra. Tra notizie di mercato, risultati recenti e analisi tattiche, le testate evidenziano le tematiche più rilevanti riguardanti il club. La copertura giornalistica si concentra su eventi e sviluppi legati alla squadra in questa fase della stagione.

Ndicka alla Juve, perché i bianconeri vogliono puntare su di lui? I numeri del difensore della Roma Chi è Baidoo, alla scoperta dell’obiettivo della Juve in difesa: perché le sue caratteristiche sono ideali per Spalletti Birindelli: «Se dai spazio alla Juve ti mandano in bambolaSarò sempre grato a questo club, ho abbracciato Chiellini e Pessotto» Juventus Next Gen, tegola Gunduz: lesione al legamento anteriore del crociato. Il comunicato Juventus Women, Beccari operata al ginocchio sinistro: intervento riuscito. Il comunicato ufficiale Rosucci: «Coppa Italia? Qui alla Juve si gioca per vincere, per noi e per i tifosi» – VIDEO Juventus Women, Lindsey Thomas dopo il successo contro il Napoli: «Partita molto difficile.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Rassegna stampa Juve: prime pagine quotidiani sportivi – 7 maggio

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