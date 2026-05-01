Rassegna stampa Juve | prime pagine quotidiani sportivi – 1 maggio

Questa mattina i principali giornali sportivi nazionali hanno dedicato spazio alle notizie sulla Juventus, pubblicando le prime pagine di oggi, venerdì 1 maggio. Le copertine evidenziano aggiornamenti su eventuali sviluppi societari e risultati recenti della squadra, con titoli e foto che catturano l’attenzione dei lettori. La rassegna stampa fornisce un quadro immediato delle tematiche più discusse nel mondo del calcio e della società bianconera.

Nico Paz resta in Serie A? Un club ha deciso di puntare forte sull’argentino: la strategia per acquistarlo Greenwood alla Juve dal Marsiglia? Spunta la maxi clausola pro Manchester United Gila Juve, l’agente del difensore perentorio: «Ho letto delle cose che.» Osimhen Juve, l’amico del centravanti assicura: «Quello che avete visto è falso!». La smentita Juventus Next Gen Vis Pesaro, ufficiali data e orario del primo turno dei playoff di Serie C. Tutti i dettagli della sfida Chiellini: «Soddisfazione Next Gen. Si è detto che l’Under 23 non serve al calcio italiano, ma vi cito questi dati» Canzi in conferenza: «Noi facciamo la prestazione, il risultato lo manda il cielo.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Rassegna stampa Juve: prime pagine quotidiani sportivi – 1 maggio Notizie correlate Rassegna stampa Juve: prime pagine quotidiani sportivi – 2 marzoTonali Juve, il Newcastle entra nell’ottica? Sostituto a sorpresa, è un ex bianconero Calciomercato Juve, dalla Spagna: il Barcellona prepara... Rassegna stampa Juve: prime pagine quotidiani sportivi – 6 febbraioLocatelli Juve, occhio alle sirene estere: può sostituire uno dei senatori della Premier League! Ecco chi lo vuole Calciomercato Juventus, Di Marzio... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Le prime pagine dei quotidiani di oggi 27 aprile: la rassegna stampa; ??? LA RASSEGNA STAMPA le prime pagine dei quotidiani sportivi italiani di oggi in edicola.; RASSEGNA STAMPA SPORTIVA - Prime pagine dei quotidiani del 24 aprile 2026; Ranieri lascia. Milan-Juve anche sul mercato - La rassegna stampa del 24 aprile 2026. Milan, Juve, Como e Roma in 6 punti. Il CorSport: Non finisce quiIeri Milan-Juventus è finita in parità, risultato che forse fa più contenta la formazione di Massimiliano Allegri che riesce a tenere a debita distanza, ovvero 6 punti, il ... milannews.it Tuttosport: Alisson-Juve: ecco le cifreProseguono infatti i contatti per il portiere brasiliano, intenzionato a lasciare il Liverpool: c’è già un principio d’intesa. tuttonapoli.net La rassegna stampa dei quotidiani altoatesini x.com Rassegna stampa 1° Maggio Sul quotidiano " Il Centro" spazio dedicato alla #Cisl in occasione della Festa dei Lavoratori. Il Segretario Generale #Cisl Giovanni Notaro ha rilanciato il messaggio del sindacato, ribadendo l’impegno per lavoro sicuro, dignitos - facebook.com facebook