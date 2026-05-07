Rapines24 il sindaco anchorman e il sogno antico di correggere i giornali

In un comune italiano, un sindaco ha deciso di recitare come anchorman, realizzando un telegiornale attraverso uno studio virtuale. Con la telecamera accesa, si presenta come conduttore, portando avanti questa iniziativa legata al suo ruolo pubblico. La scelta di comunicare in questo modo ha attirato l’attenzione, suscitando commenti sulla sua originalità e sull’approccio diretto alla comunicazione con i cittadini.

C’è qualcosa di irresistibilmente comasco, e anche un po’ teatrale, nell’idea di un sindaco che apre uno studio virtuale, accende la telecamera e decide di fare il telegiornale. Titolo: Rapinews24. Sottotitolo implicito: “adesso vi spiego io come stanno davvero le cose”.La scena, in fondo, è.🔗 Leggi su Quicomo.it

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