Un uomo di 61 anni è stato identificato e denunciato dopo aver rapinato un ufficio postale, portando via circa 500 euro. La rapina è avvenuta con l'uso di una pistola. Gli investigatori sono riusciti a collegare il sospetto al crimine grazie all'analisi del DNA raccolto sulla scena del crimine. La vicenda si è svolta in un comune della provincia di Rovigo.

FRATTA POLESINE (ROVIGO) - Aveva rapinato l’ufficio postale raccogliendo un bottino di 500 euro: è stato identificato e denunciato a piede libero. Nei guai è finito un 61enne campano grazie all’indagine conclusa dai carabinieri della Sezione operativa della Compagnia di Rovigo che hanno indagato alla Procura della Repubblica di Rovigo l’uomo per il colpo dell’agosto 2024. La rapina I militari erano intervenuti a Fratta Polesine dove si era consumata una rapina a mano armata presso l’ufficio postale. Un uomo, con il volto travisato, aveva fatto irruzione nei locali armato di pistola e intimando ai dipendenti di non destare allarme. Con estrema destrezza il malvivente si era portato dietro il bancone, asportando circa 500 euro, per poi darsi immediatamente alla fuga.🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Rapina con la pistola all'ufficio postale: 61enne incastrato dal dna

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