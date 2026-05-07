Raoul Bova è stato visto insieme ai suoi figli e a Beatrice Arnera in una tenuta vicino a Rieti, dove si trovavano durante una fuga romantica. Le foto mostrano la coppia mentre si dedica a momenti di relax con i bambini, all'aperto e in un ambiente naturale. La presenza di tutta la famiglia nella stessa location è stata documentata da alcuni scatti recenti.

L'ultima volta li avevamo visti a Roma, passeggiando mano nella mano, mentre cercare una nuova casa da condividere. Oggi, Beatrice Arnera e Raoul Bova sembrano aver trovato la loro piccola oasi di pace, come mostrano le foto pubblicate da Chi, che li ritraggono impegnati a rilassarsi e prendere il sole. La coppia si trova nella tenuta di Raoul Bova a Varco Sabino, vicino al Lago del Salto, perfettamente a suo agio tra baci, piccoli gesti e momenti di tranquillità, tra riposo e pagine di un libro. Il dettaglio che rende ancora più importante questa piccola fuga romantica è la presenza dei due figli maggiori di Raoul Bova, Francesco e Alessandro Leon, rispettivamente 25 e 26 anni, nati dal matrimonio con Chiara Giordano, durato dal 2000 al 2013.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Raoul Bova presenta i figli a Beatrice Arnera, le cose si fanno serie

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