Raoul Bova e Beatrice Arnera hanno deciso di vivere insieme, una scelta recente che ha fatto discutere sui social media. La coppia ha annunciato la convivenza dopo aver trascorso diverse settimane a condividere momenti quotidiani sui loro profili. La decisione è arrivata pochi mesi dopo la fine delle rispettive relazioni e ha sorpreso molti fan. Ora, si cercano dettagli sulla loro nuova casa, situata nel centro di Roma, dove pensano di iniziare questa nuova fase. La notizia fa parlare di sé tra amici e seguaci.

La relazione tra Raoul Bova e Beatrice Arnera è esplosa online come una tempesta improvvisa e non preannunciata. Entrambi erano in situazioni sentimentali molto delicate, con lei al passo d’addio con il comito Andrea Pisani e lui invischiato tra presunti tradimenti, audio trapelati e separazione da Rocio Morales. Si sono trovati sul set di Buongiorno mamma, avvicinati forse proprio da situazioni private tutt’altro che semplici, coinvolgendo anche dei figli da ambo le parti. Da un presunto flirt a una vera e propria storia d’amore, che prosegue nella sua evoluzione. I due attori infatti starebbero per iniziare una convivenza. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Raoul Bova e Beatrice Arnera fanno sul serio, pronti alla convivenza: dove vivranno

Raoul Bova e Beatrice Arnera fanno sul serio: alla ricerca di casa a RomaRaoul Bova e Beatrice Arnera cercano una casa a Roma, spinti dalla voglia di stabilità e da un nuovo progetto di vita insieme.

Raoul Bova e Beatrice Arnera pensano alla convivenza: “Hanno visitato un appartamento a Roma”Raoul Bova e Beatrice Arnera hanno visitato un appartamento a Roma, un passo concreto verso la possibile convivenza.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.