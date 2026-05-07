Ralf Schumacher ha dichiarato che, a suo avviso, Lewis Hamilton dovrebbe ritirarsi dalle corse per permettere a Oliver Bearman di entrare in Ferrari. La discussione si concentra sulla possibile transizione di ruoli e sulla possibilità che il giovane pilota britannico lasci spazio a nuove opportunità nel team di Formula 1. La questione ha attirato l’attenzione di appassionati e analisti, creando dibattito sul futuro dei piloti in quella scuderia.

"> Ralf Schumacher e il Futuro di Lewis Hamilton in Ferrari. Ralf Schumacher ha recentemente condiviso la sua opinione sulla situazione attuale di Lewis Hamilton in Formula 1, suggerendo che il pilota britannico potrebbe dover considerare di cedere il posto a Oliver Bearman, giovane talento della Ferrari. La performance di Hamilton all’inizio della stagione ha destato ottime aspettative, ma le sue recenti prestazioni hanno sollevato dubbi sulla sua capacità di competere ai massimi livelli. Hamilton ha concluso il Gran Premio di Miami al sesto posto, mentre il suo compagno di squadra Charles Leclerc ha ricevuto una penalità di 20 secondi dopo la gara.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Ralf Schumacher: “Hamilton deve ritirarsi per dare spazio a Oliver Bearman in Ferrari.”

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