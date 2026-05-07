Quinto di Treviso | libri e arte si fondono nel nuovo festival

A Quinto di Treviso si tiene un nuovo festival che unisce libri e arte, coinvolgendo autori nelle serate in biblioteca. Durante l’evento, si svolgono incontri con scrittori e presentazioni di libri, mentre in Villa si svolgono anche attività di show cooking. L’iniziativa si svolge nel corso di diverse giornate, portando pubblico e autori insieme in ambienti culturali e artistici.

? Cosa scoprirai Chi sono gli autori che animeranno le serate in biblioteca?. Come si intrecciano la letteratura e lo show cooking in Villa?. Dove si svolgeranno le installazioni artistiche di Mario Favero?. Perché il gran finale del festival riguarda il rapporto uomo-natura?.? In Breve Incontri letterari il 14 maggio con Fulvio Ervas e il 27 con Luca Pinzi.. Musica con Giandomenico Anellino e Luisa Corna il 21 maggio in Villa Memo.. Mostra di Mario Favero e concerto Alter Echo tra il 22 e 23 maggio.. Chiusura il 24 maggio con Matteo Righetto per la Giornata Ecologica Regionale.. Il Comune di Quinto di Treviso lancia il 7 maggio un programma culturale che intreccia il Maggio dei Libri con la seconda edizione del Festival Quintarte, coinvolgendo la Biblioteca comunale e il parco della Villa Memo Giordani Valeri.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Quinto di Treviso: libri e arte si fondono nel nuovo festival Notizie correlate 5 nuovi giardini: arte, vino e storia si fondonoLa Guida Grandi Giardini Italiani 2026 amplia la mappa dei luoghi verdi nazionali con cinque nuove entrate strategiche che ridefiniscono il concetto... Pasqua 2026: arte e fede si fondono nella Chiesa di San GiuseppeLa Chiesa di San Giuseppe al Corso a Reggio Calabria si trasforma in un palcoscenico vivente dove arte, fede e tradizione si intrecciano per... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Quinto di Treviso, maggio nel segno della cultura: torna il Festival Quintarte; MiC: da Agropoli a Treviso, 31 candidature per la Capitale del libro 2027; Premio Scarpa per il Giardino: 34 edizioni di storia raccolte in un nuovo libro; Il maggio dei libri, dal 4 al 7 maggio la rassegna promossa dal Comune di Silea. Tragedia sfiorata a Quinto di Treviso: cinque persone intossicate dal monossido di carbonioPoteva essere l'ennesima tragedia causata dal malfunzionamento di una stufetta a gas. A rischiare la vita, domenica notte a Quinto di Treviso, una famiglia di cinque persone rimaste intossicate ... rainews.it Quinto di Treviso, 62enne perde il controllo dello scooter e muore finendo in un fossatoEnnesima tragedia della strada in Veneto. Alle 21:40 di sabato 23 novembre, i vigili del fuoco sono intervenuti in Via Zecchina, a Quinto di Treviso, per la segnalazione di un uomo che si trovava ... rainews.it Riccardo, 24 anni, di Quinto di Treviso, è iscritto all’ADMO. Nel 2024 è stato chiamato perché compatibile con un paziente e ha donato il suo midollo, regalando una nuova possibilità di vita. Oggi quella malattia prova a tornare e Riccardo, senza esitazione, ha - facebook.com facebook