Quinta edizione del Career Day all’Isii Marconi | l' incontro tra studenti e aziende

Si è svolta la quinta edizione del Career Day presso l’Istituto tecnico “Marconi”, organizzato in collaborazione con Isi Group, l’associazione di ex diplomati manager. Anche quest’anno, sono stati coinvolti 108 aziende del territorio piacentino, confermando il dato dello scorso anno. L’evento ha visto studenti e rappresentanti aziendali incontrarsi per approfondire opportunità e modalità di ingresso nel mondo del lavoro.

Anche per l’edizione di quest’anno, la quinta, del Career Day organizzato all’Isii “Marconi” in collaborazione con Isi Group (l’associazione che riunisce molti manager ex diplomati della scuola), si confermano i rilevanti numero dello scorso anno: ben 108 aziende del territorio piacentino che.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Notizie correlate Leggi anche: Unife, il ‘Career Day’ giunge alla sua decima edizione: 100 aziende in cerca di talenti tra studenti e laureati Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Career Day 2026 della d'Annunzio- Il recruiting diventa un gioco; Unife, il ‘Career Day’ giunge alla sua decima edizione: 100 aziende in cerca di talenti tra studenti e laureati; Cosa fare dopo la scuola al Career day: Qui occasioni da cogliere; Career day 2026 al campus di Pescara: studenti e laureati a stretto contatto con il mondo del lavoro. Career day 2026 al campus di Pescara: studenti e laureati a stretto contatto con il mondo del lavoroComplessivamente saranno ben 59 le organizzazioni regionali e nazionali che operano in diversi settori. Il Career day 2026 avrà due novità ... ilpescara.it Career day, tutto pronto per la prima fiera dedicata all’incontro tra domanda e offerta di lavoro in CalabriaL’8 e 9 maggio il Polo Fieristico G. Colosimo di Catanzaro accoglierà oltre 120 aziende calabresi e centinaia di persone. L’evento darà forma a un osservatorio sul mismatch tra figure richieste e pe ... catanzaroinforma.it Anche quest’anno l' Azienda parteciperà a 'Università Aperta': il Career Day organizzato dall’ Ateneo in programma giovedì 21 maggio dalle 10 alle 17 presso il Padiglione 14 della Fiera. L’evento rappresenta un’importante occasione di incontro tra studenti, n - facebook.com facebook Il 12 maggio Tenaris sarà al Career Day Spring Edition del @polimi: tre giorni, incontri con i nostri recruiter e referenti aziendali, opportunità di stage e lavoro per studenti e laureati in ingegneria. Campus Bovisa, edificio BL27. x.com