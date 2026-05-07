Quinta edizione del Career Day all’Isii Marconi | l' incontro tra studenti e aziende

Da ilpiacenza.it 7 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è svolta la quinta edizione del Career Day presso l’Istituto tecnico “Marconi”, organizzato in collaborazione con Isi Group, l’associazione di ex diplomati manager. Anche quest’anno, sono stati coinvolti 108 aziende del territorio piacentino, confermando il dato dello scorso anno. L’evento ha visto studenti e rappresentanti aziendali incontrarsi per approfondire opportunità e modalità di ingresso nel mondo del lavoro.

Anche per l’edizione di quest’anno, la quinta, del Career Day organizzato all’Isii “Marconi” in collaborazione con Isi Group (l’associazione che riunisce molti manager ex diplomati della scuola), si confermano i rilevanti numero dello scorso anno: ben 108 aziende del territorio piacentino che.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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