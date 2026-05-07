Quando saranno pronte le grandi infrastrutture che trasformeranno Monza | dal nuovo svincolo alla metro

A Monza si attendono presto importanti interventi infrastrutturali che cambieranno il volto della mobilità locale. Tra le opere previste ci sono un nuovo svincolo stradale e una stazione della metropolitana M5, che collegherà la città con Milano. La fermata Monza Est sarà una delle principali porte di accesso per i pendolari e farà parte di un progetto più ampio di sviluppo delle connessioni tra Monza e l'area metropolitana.

La metropolitana lilla, la M5, in futuro attraverserà la città collegando Monza con Milano. Nella nuova geografia della mobilità monzese giocherà un ruolo di primo piano anche la nuova fermata Monza Est che, nell'idea del progetto, dovrebbe rappresentare una nuova porta per i pendolari che si.🔗 Leggi su Monzatoday.it

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