Quando l’amore diventa trappola Femminicidio e narcisismo patologico | a Partinico un confronto necessario

A Partinico si è svolto un confronto su un tema delicato, quello della violenza di genere mascherata da relazioni affettive. Si è parlato di come il narcisismo patologico possa trasformarsi in una forma di controllo lesiva, spesso nascosta dietro gesti apparentemente affettuosi. La discussione ha evidenziato quanto questa dinamica possa portare a situazioni estreme, come il femminicidio, e ha sottolineato l’importanza di riconoscere i segnali precoci.

A volte la violenza non urla. Si insinua lentamente, prende la forma dell’amore, del controllo camuffato da premura, della gelosia scambiata per attenzione. È da qui che nasce il convegno “Quando l’amore diventa trappola. Femminicidio e narcisismo patologico”, in programma lunedì 11 maggio 2026.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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