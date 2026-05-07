A Gabicce, il tramonto torna ad essere protagonista di un evento musicale, con la rassegna intitolata ‘Saluti da Gabicce’. Per il secondo anno consecutivo, le persone si riuniscono per ammirare il cielo che si tinge di colori caldi, accompagnate da concerti all’aperto. L’iniziativa si svolge in diverse serate, offrendo un’occasione di svago per gli appassionati di musica e amanti del paesaggio naturale.

Guardare il tramonto a ritmo di musica. Torna per il secondo anno consecutivo la rassegna ‘Saluti da Gabicce. The Golden Hour. Dj set al tramonto’ che animerà tutte le domeniche fino al 21 giugno le piazze della zona mare, la spiaggia e Vallugola. A partire dalle 18, la rassegna organizzata dall’associazione Orbita e dall’assessorato al Turismo del Comune di Gabicce Mare grazie a un investimento da parte del Comune di 6mila e 400 euro, vedrà alternarsi in consolle dj di richiamo che proporranno diversi generi musicali, selezionati dalla direttrice artistica della rassegna Giorgia Annibalini. "Dopo il successo della prima edizione torna la...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Quando il tramonto si ammira a ritmo di musica

L’ultima canzone al tramonto

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