Il Circolo Didattico Rione Principe di Qualiano partecipa al contest nazionale Anter Green Awards con un progetto dedicato alle energie rinnovabili. Le votazioni online sono aperte e permettono di premiare le iniziative scolastiche incentrate su questo tema. La partecipazione si inserisce in un'iniziativa che coinvolge studenti di diverse regioni italiane, con l'obiettivo di riconoscere le proposte più innovative nel campo delle fonti di energia sostenibile.

Il Circolo Didattico Rione Principe rappresenta Qualiano agli Anter Green Awards: al via le votazioni online per premiare il progetto sulle energie rinnovabili. Altofonte, 7 maggio 2026 – Anche gli studenti della Scuola Primaria V.le Europa del Circolo Didattico Rione Principe sono tra i protagonisti dell’edizione 2026 degli Anter Green Awards – XII edizione, il contest nazionale promosso da ANTER – Associazione Nazionale Tutela Energie Rinnovabili, che coinvolge 68 scuole, 355 classi e quasi 6.500 studenti in tutta Italia. Il progetto educativo “ Il Sole in Classe ” ha portato nelle aule italiane il tema delle energie rinnovabili, culminando nella realizzazione di un video creativo di un minuto, prodotto dagli studenti con l’aiuto di docenti e ambasciatori ANTER.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Qualiano al contest nazionale: studenti protagonisti sulle rinnovabili

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