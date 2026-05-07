Puglia 532 milioni per le reti | l’idrico sfida la siccità record

Nella regione Puglia sono stati destinati 532 milioni di euro per migliorare le reti idriche. Questa operazione mira a fronteggiare la crisi idrica causata da una siccità senza precedenti. L’intervento interesserà le infrastrutture e le fonti di approvvigionamento. Il calo delle sorgenti naturali comporta un aumento dei costi energetici legati alla gestione e al trasporto dell’acqua. Le ripercussioni si rifletteranno sulle bollette delle famiglie locali.