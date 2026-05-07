Puglia 532 milioni per le reti | l’idrico sfida la siccità record
Nella regione Puglia sono stati destinati 532 milioni di euro per migliorare le reti idriche. Questa operazione mira a fronteggiare la crisi idrica causata da una siccità senza precedenti. L’intervento interesserà le infrastrutture e le fonti di approvvigionamento. Il calo delle sorgenti naturali comporta un aumento dei costi energetici legati alla gestione e al trasporto dell’acqua. Le ripercussioni si rifletteranno sulle bollette delle famiglie locali.
? Cosa scoprirai Come influenzeranno i nuovi investimenti le bollette delle famiglie pugliesi?. Perché il calo delle sorgenti naturali aumenta i costi energetici?. Come farà il nuovo dissalatore di Taranto a garantire l'acqua?. Chi gestirà concretamente il servizio idrico dal 2026 al 2045?.? In Breve Consumo idrico minimo storico di 472 milioni di metri cubi negli ultimi 25 anni.. Calo del 22% delle sorgenti naturali con aumento del 3% dei consumi elettrici.. Nuovo dissalatore per 385.000 persone a Taranto operativo entro il 2027.. Gestione in house confermata dall'Autorità Idrica Pugliese fino al 2045.. L’Acquedotto Pugliese ha stanziato oltre 532 milioni di euro per blindare le infrastrutture idriche dopo un 2025 segnato da una siccità senza precedenti che ha messo a dura prova i rubinetti di tutta la Puglia.🔗 Leggi su Ameve.eu
Notizie correlate
Acquedotto pugliese: approvato il report integrato 2025, “innovazione e risparmio idrico contro la crisi climatica” Investimenti per 532,9 milioni di euro. Valore della produzione di 731,2 milioni. Utile d'esercizio di 12,8 milioni totalmente reinvestito. Intrapresa una politica strutturale di contenimento dei costiDi seguito un comunicato diffuso da Acquedotto pugliese: L’Assemblea degli Azionisti di Acquedotto Pugliese (AQP), che nella nuova gestione in house...
Puglia, il paradosso dell'acqua: dalla siccità estrema al rischio di svuotare le digheLa Puglia sta vivendo un paradosso climatico: dopo mesi passati a guardare con angoscia i fondali screpolati degli invasi e a razionare l'acqua per...
Contenuti di approfondimento
Temi più discussi: Acquedotto Pugliese, investimenti per oltre 532 milioni contro crisi idrica e perdite; Bliancio record per Acquedotto Pugliese, produzione a 731 milioni di euro; Acquedotto pugliese, nel 2025 in Puglia risparmiati 21 milioni di metri cubi d’acqua; Acquedotto pugliese: approvato il report integrato 2025, innovazione e risparmio idrico contro la crisi climatica.
AQP, bilancio 2025: investimenti per 532 milioni e gestione della crisi idricaApprovato il Report Integrato 2025: innovazione e risparmio idrico contro la crisi climatica.Investimenti per 532,9 milioni di euro. Valore della produzione di 731,2 mln, utile d’esercizio di 12,8 ... trmtv.it
Acquedotto Puglia, nel 2025 risparmiati 21 milioni di metri cubiNel 2025 Acquedotto pugliese (Aqp) è riuscito a soddisfare il fabbisogno di oltre 4 milioni di persone prelevando dall'ambiente 472 milioni di metri cubi d'acqua, il minimo nell'ultimo quarto di secol ... ansa.it
Assalto ai bancomat in Puglia, nuovo colpo nella notte a Giovinazzo: salta in aria lo sportello della filiale BdM https://www.quintopotere.it/assalto-ai-bancomat-in-puglia-nuovo-colpo-nella-notte-a-giovinazzo-salta-in-aria-lo-sportello-della-filiale-bdm/ - facebook.com facebook
#28aprile #giornatamondialeperlasaluteesicurezzasullavoro @CastellucciAnto su Quotidiano di Puglia: serve approccio integrato che unisca #prevenzione #partecipazione #controlli #organizzazione del lavoro e qualità delle infrastrutture x.com