Puegnago Del Garda | mostra if stato == attivo
A Puegnago del Garda è stata riattivata la Fondazione Vittorio Leonesio attraverso un sistema chiamato “If Stato == Attivo”. Questo intervento ha trasformato l’ex stalla in un organismo operativo, ripristinando la sua funzione originale ma in chiave moderna. La struttura ora funziona come un’infrastruttura contemporanea, mantenendo vivo il legame con il passato senza limitarlo a un’immagine storica.
“If STATO == ATTIVO” è un sistema installativo che trasforma la Fondazione Vittorio Leonesio in un organismo operativo, riattivando la memoria funzionale dell’ex stalla non come immagine del passato, ma come infrastruttura contemporanea di funzionamento. L’intervento si articola come un.🔗 Leggi su Bresciatoday.it
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