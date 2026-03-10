Un buon taglio può davvero funzionare meglio di una crema anti-rughe

Un taglio di capelli ben studiato può fare la differenza nel sembrare più giovane, e spesso basta evitare di tagliare troppo per ottenere un risultato più fresco e riposato. La scelta del taglio giusto viene presa in considerazione come un modo efficace per valorizzare l’aspetto senza ricorrere a trattamenti estetici o prodotti specifici. In molti casi, un cambio di stile può essere sufficiente per migliorare l’immagine complessiva.

Come ringiovanire con un taglio di capelli? La risposta è semplice: è sufficiente non tagliare. troppo. «No a contrasti marcati, sì a linee morbide e meno strutturate, in grado di valorizzare la maturità e ringiovanire senza forzare i tratti del volto - consiglia Laura Sacco, Style Director di TONI&GUY Milano Turati -. La chiave sta nella leggerezza e nella morbidezza, un equilibrio sottile tra stile e personalità che rende il look contemporaneo senza sacrificare l’autenticità». È importante anche scegliere colori naturali, sfumature delicate e lavorazioni leggere che donino movimento ai capelli, evitando rigidità e volumetrie troppo... 🔗 Leggi su Gqitalia.it

