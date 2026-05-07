Prototipi di Maserati GranTurismo GranCabrio e Grecale continuano test su strada

Sul territorio, proseguono i test di alcuni prototipi coperti di Maserati, tra cui i modelli GranTurismo, GranCabrio e Grecale. Questi veicoli sono in fase di sperimentazione e vengono osservati mentre circolano in diverse aree. Le prove su strada continuano senza interruzioni, con veicoli che mostrano ancora evidenti coperture sui loro esterni. Le attività di collaudo riguardano diverse condizioni di guida e percorsi.

MODENA (ITALPRESS) – Proseguono i test su strada di alcuni prototipi “mascherati” di GranTurismo, GranCabrio e Grecale. I prototipi sono stati fotografati a Modena nei pressi dello storico stabilimento Maserati di Viale Ciro Menotti, vero cuore pulsante della casa del Tridente, dove tutti i modelli della gamma vengono impostati e sviluppati da parte del team di ingegneria di Maserati. “La zona di Modena offre diversi percorsi interessanti (es. strade cittadine, percorsi collinari, strade provinciali e autostrade) particolarmente adatti per testare le vetture, in diverse condizioni di utilizzo, da parte di collaudatori professionisti, al fine di raccogliere dati e informazioni fondamentali che permetteranno l'ottimale messa a punto finale”, spiega Maserati in una nota.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Prototipi di Maserati GranTurismo, GranCabrio e Grecale continuano test su strada Notizie correlate MotoGP 2027: Pirelli accelera i test con i nuovi prototipi? Cosa sapere Pirelli consegna 80 pneumatici prototipo ai costruttori MotoGP per i nuovi test tecnici. Leggi anche: Continental EcoContact 6: Guida acquisto e test su strada Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Maserati GT2 Stradale Fuoriserie 914: livrea esclusiva e dettagli tricolore; Citroën Ami Rip Curl: la serie speciale ispirata al mondo del surf. Prototipi di Maserati GranTurismo, GranCabrio e Grecale continuano test su stradaMODENA (ITALPRESS) – Proseguono i test su strada di alcuni prototipi mascherati di GranTurismo, GranCabrio e Grecale. I prototipi ... iltempo.it Santo Ficili: Maserati torna a casa. A Modena riparte la produzione di GranTurismo e GranCabrio [FOTO]Maserati sta vivendo una settimana di puro orgoglio cittadino modenese celebrando in questi giorni il ritorno della produzione della GranTurismo e della GranCabrio nello storico stabilimento di ... motorionline.com Maserati torna ai volumi di 15 anni fa... come se nulla fosse accaduto https://www.italpassion.fr/it/maserati/maserati-torna-ai-volumi-di-15-anni-fa-come-se-nulla-fosse-accaduto/ - facebook.com facebook