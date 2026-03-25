Il presepe napoletano è stato proposto per il riconoscimento come Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO. La candidatura mira a valorizzare questa tradizione artigianale e culturale, che rappresenta un elemento distintivo della città e della regione. La proposta riguarda il presepe come patrimonio culturale immateriale e si concentra sulla sua diffusione e sul suo ruolo nel patrimonio artistico locale.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il presepe, una delle tradizioni più significative dell’Italia, è stato ufficialmente candidato per l’iscrizione nell’elenco del patrimonio culturale immateriale dell’UNESCO. La Commissione Nazionale Italiana per l’UNESCO, su proposta del Ministero della Cultura, ha avviato le procedure necessarie per il riconoscimento. Questo passo rappresenta un grande traguardo per una tradizione che non solo celebra la creatività artistica, ma anche l’artigianato e la spiritualità delle diverse comunità locali che la praticano. Oltre alla candidatura del presepe, sono state presentate due ulteriori proposte: l’appassimento delle uve nella Valpolicella e il patrimonio alimentare alpino. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Il presepe napoletano: arte e cultura verso il riconoscimento UNESCO come Patrimonio dell’Umanità.

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